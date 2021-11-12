Нарышкин заявил, что Запад забыл об историческом вкладе России в стабильность Европы

Сергей Нарышкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин напомнил Западу об историческом вкладе России в стабильность Европы.

Он заявил, что после победы над Пруссией Российская империя стала арбитром в европейских спорах. Кроме того, она утвердила лидерство в Венском конгрессе и помогла побежденной Франции, чтобы установить прочный мир в Европе.

- Печально, что об этой исторической роли нашей страны - гаранта европейской стабильности и одного из архитекторов так называемой Большой Европы - сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать, — сказал Нарышкин на заседании международного круглого стола «Два века Российской империи».

Ранее Еврокомиссия сильно изменила прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) России в сторону увеличения. Об этом следует из осеннего экономического прогноза. Если весной европейские экономисты ожидали роста ВВП России на 2,7%, то осенью прогнозируемая цифра достигла 3,9%. Вырос и ожидаемый рост ВВП Европы – с 4,3% до 5%. А вот ожидаемый рост ВВП США, наоборот, переоценили. Если весной его прогнозировали на уровне 7,8%, то к осени прогноз изменили до 7,2%.