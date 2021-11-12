Глава Приамурья Василий Орлов рассказал о завершении реконструкции улицы Василенко, соединяющей Благовещенск с Благовещенским районом

Реконструкция улицы Василенко велась с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске завершилась реконструкция улицы Василенко, соединяющей областной центр Приамурья с Благовещенским районом. Строительство новой современной автотрассы велось с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам главы Амурской области Василия Орлова, реконструкция дала толчок к активному жилищному строительству: в этом районе возводят новые дома, детские сады, школы и другие социальные объекты.

- Улица Василенко раньше была обычная мелиоративная дорога, по большому счету технический проезд, без автобусного сообщения. За два года выполнена большая работа – сегодня у нас есть современная дорога, - отметил Василий Орлов. - Строительство нового транспортного объекта всегда дает толчок к развитию - уже идет интенсивная застройка жилищного сектора в этом районе, возводятся социальные объекты: сады, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника. Двухэтажный детский сад на 120 воспитанников должны сдать летом. Будет запущенно автобусное сообщение. Улица реконструирована с учетом всех требований безопасности улично-дорожного движения.

Автомобильная дорога с двумя полосами шириной по 4 метра каждая покрыта плотным асфальтобетоном. По обеим сторонам трассы оборудованы тротуары повышенного типа шириной 2 метра, установлено барьерное и пешеходное ограждение, а также современное наружное освещение. На улице появились новые комфортные автобусные остановки, а для организации движения общественного транспорта были устроены автобусные заезды. Общая протяженность автомобильной дороги составляет 2280 метров.

По словам заместителя главы регионального минтранса Дмитрия Лучникова, при реконструкции улицы Василенко использовались самые современные материалы. Специалисты строительного контроля на каждом этапе строительно-монтажных работ проверяли и оценивали качество применяемых материалов, а также соблюдение технологий строительства.

- На дороге проведена замена грунта, выполнено устройство двух слоёв покрытия, тротуаров и светофорного объекта на пересечении с улицей Центральная, установлены остановочные павильоны. Планировали сдать раньше контрактных сроков участок, но из-за паводковой ситуации в регионе в течение двух лет подряд вынуждено были продлены сроки, - рассказал Дмитрий Лучников.