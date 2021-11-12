В Тюменской области предоставят малому бизнесу дополнительные льготы

Законопроект о дополнительных региональных налоговых льготах для малого бизнеса, внесенный губернатором Тюменской области Александром Моором, накануне был рассмотрен на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы.

Цель нового регионального закона – поддержать предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях (по установленному перечню), наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19. В соответствии с законопроектом, в 2021 году на 30 % снижается налоговая нагрузка на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для предпринимателей, которые используют патент.

«Региональные налоговые льготы активно используются в Тюменской области для поддержки бизнеса и стимулирования развития экономики. Уверен, что этот проверенный и эффективный механизм поможет нашим предпринимателям преодолеть последствия пандемии, сохранить предприятия и рабочие места», – отметил Александр Моор.

В целом по региону, благодаря новой налоговой льготе, предприниматели смогут сэкономить около 250 млн рублей. Комитет Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам рекомендовал законопроект к принятию. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.

«Новая региональная мера поддержки касается более 20 видов предпринимательской деятельности, в том числе отдельных видов торговли и оказания бытовых услуг. Власть протягивает бизнесу руку помощи, и это очень важно», – отметила председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.