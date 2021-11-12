Кремль: Россия остается гарантом энергетической безопасности Европы вне зависимости от действий Белоруссии Фото: REUTERS

Москва остается гарантом энергетической безопасности Европы независимо от действий Минска. Такое заявление в пятницу, 12 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Россия выполняла и будет выполнять все обязательства по обеспечению европейских потребителей голубым топливом.

«Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и выполнению контрактных обязательств. Надёжность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению», заявил представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Напомним, ранее белорусский лидер пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по трубопроводу «Ямал - Европа».