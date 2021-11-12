Захарова заявила, что Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена

Мария Захарова Фото: Владимир Гердо, ТАСС

Заход норвежского военного корабля "Тур Хейердал" на полярный архипелаг Щпицберген – очередное свидетельство планов Норвегии по включению этой территории в сферу национального военного строительства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 12 ноября.

"Вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащенной для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта Лонгиер норвежскими военно-транспортными самолетами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями береговой охраны - все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной", - подчеркнула Захарова.

Напомним, Шпицберген - арктический архипелаг, состоящий из четырех крупных и более тысячи мелких островов, расположенных рядом с Северным полюсом. Уникальная по красоте и юридическому статусу территория площадью свыше 63 тысяч кв. км. Официально принадлежит Норвегии, но согласно Парижскому договору о Шпицбергене 1920 года, позволяющему любой стране заниматься здесь хозяйственной деятельностью.

Для прибывающих в Шпицберген не требуется виза, здесь отсутствуют граница и таможня, а на товары нет налогов. Любой эмигрант может приехать на архипелаг и остаться здесь жить при условии, что у него есть деньги или работа. Основные занятия населения - добыча угля и экзотический туризм.