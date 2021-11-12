ФСИН попросила суд заменить Любови Соболь условные исправительные работы на реальные

Любовь Соболь Фото: REUTERS

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд Москвы с просьбой заменить бывшему юристу ФБК* Любови Соболь условные исправительные работы на реальные.

- В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления, — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

В середине апреля 2021 года Мировой суд в Москве приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в жилище. Суд установил, что женщина виновна в совершении деяния, предусмотренного частью второй статьи 139 Уголовного кодекса России – нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия. Из текста приговора следует, что Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. Прокурор во время прений просил приговорить подсудимую к году исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в пользу государства.

*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент