Рост интернет-травли детей был зафиксирован в период нерабочих дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира Елена Сутормина в беседе с изданием "Газета.ru" рассказала, что в России был зафиксирован рост онлайн-травли детей и подростков. В третьем квартале 2021 года показатель вырос на 30%.

Специалист отметила, большой всплеск травли пришелся на нерабочие дни (40%). По ее словам, это может быть связано с тем, что многие дети оказались предоставлены сами себе, имея при этом полный доступ к сети.

Кибербуллинг детей наиболее распространен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Приморском крае и Крыму.

Согласно статистике, чаще всего буллингу подвержены дети от 11 до 13 лет, однако пострадать от травли может кто угодно. Как сообщили специалисты "ТравлиNet", наиболее агрессивными группами людей являются подростки и молодежь, передает ФАН.

Ранее партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала, как защитить детей от травли в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

"Необходимо проводить разъяснительную работу для детей на тему цифровой гигиены: в том числе меньше рассказывать о себе в сети, не "френдить" незнакомых людей. Также нужно объяснять, как себя вести в случае, если ребёнок всё же стал жертвой кибербуллинга: блокировать аккаунты онлайн-хулиганов, не пытаться вступать в дискуссии в сети и пытаться защититься. Нужно объяснять, что игнор будет лучше", - цитирует эксперта RT.