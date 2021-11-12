Для российских самозанятых планируют создать единый пенсионный план Фото: Shutterstock

В России могут ввести пенсионный план для самозанятых, которые работают на крупные экосисмемы, вроде «Яндекса» или «Сбера». То есть, получают заказы от платформ, но не являются для агрегатора наемными струдниками.

Если инициатива пройдет все согласования, то с согласия работников агрегаторы будут переводить часть доходов самозанятых в

негосударственные пенсионные фонды.

На сегодняшний день самозанятые освобождены от пенсионных отчислений. О данным ФНС, 99% людей, имеющих данный статус, не копят на пенсию. В итоге они смогут рассчитывать только на минимальные соцвыплаты по старости.

А вот индивидуальные предприниматели обязаны делать пенсионные отчисления.

В связи с этим встал вопрос о создании единого негосударственного пенсионного плана для платформенных занятых, пишет газета «Известия».

Не исключено, что помимо отчислений, которые будет делать сам самозанятый, платформы также будут софинансировать пенсионные накопления.

Это позволит данной категории россиян получить определенные социальные гарантии. Деньги будут размещаться на счету платформенных занятых, а в случае сложного финансового положения, человеку разрешат взять в долг определенную сумму из своих накоплений. Но при условии, что она будет возвращена.

У решения есть и минусы, отмечают эксперты. Нововведение увеличит административную нагрузку на платформы, а также есть риск, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане.

По данным ФНС с начала 2021 года число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза. По данным службы в настоящий момент программа насчитывает свыше 3,3 млн участников, сообщает RT.

Тем временем в России стремительно растет неформальная занятость - к таким выводам пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты подтверждают, что россияне всё чаще и чаще соглашаются на работу без официального оформления, и это тревожный знак, сообщает NEWS.ru.