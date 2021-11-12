В Москве от коронавируса привиты 56 детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве от коронавирусной инфекции привито уже 56 детей, которые приняли участие в исследованиях вакцины «Спутник М». Всего в исследовании будут участвовать 3 тысячи добровольцев от 12 до 17 лет. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

«На данный момент уже вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года... Всего будет участвовать 3 тысячи детей-добровольцев», - заявил врач, уточнив, что на сегодняшний день записалось уже более 2 тысяч детей.

Как писал сайт kp.ru, накануне в мэрии Москвы сообщили о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков стартовала в столице. Как сообщалось, в испытаниях примут участие 3 тысячи добровольцев, 2,4 тысячи из которых получат препарат, а 600 человек – плацебо. При этом испытуемые не будут знать, кому из них ввели плацебо.