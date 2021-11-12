Радары России засекли шесть самолетов НАТО над Черным морем за сутки

Россия засекла шесть самолетов НАТО над Черным морем за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России сообщило, что радары РФ за сутки засекли шесть самолетов Североатлантического альянса.

- Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, — отметила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что были засечены самолеты Соединенных Штатов Америки и Франции.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о росте риска столкновений в Черном море. По его словам, в регионе сейчас наблюдается череда провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО.

До этого Сергей Рябков сообщил, что Москва полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.