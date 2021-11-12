Три участника экстремистской организации "Нурджулар"* задержаны в Татарстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Татарстане сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и УФСБ провели спецоперацию по задержанию трех участников запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар»*.

«Трое фигурантов ячейки экстремистской организации "Нурджулар"* были задержаны и арестованы», - приводит ТАСС сообщения источника в правоохранительных органах.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с 2019 года преподаватель одного из вузов Казани занимался распространением среди студентов экстремистской идеологии. Участники данной ячейки проводили свои собрания на конспиративных квартирах.

Напомним, ранее Федеральные службы безопасности уничтожили террориста, готовившего атаки на военные объекты в Мурманской области по заданию запрещенного в России движения «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Спецслужбы накрыли местного жителя, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника.

*Запрещенные в России террористические организации