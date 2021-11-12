Глава Росгвардии представил к ордену Мужества погибшего в Петербурге бойца СОБРа

Евгений Захаров / Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов представил к награждению орденом Мужества подполковника Евгения Захарова, погибшего утром 9 ноября при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 ноября.

"Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу", - говорится в сообщении.

Евгений Захаров родился в Мурманской области в 1973 году. В правоохранительных органах служил с 2003 года, в СОБРе – с 2016-го. Ветеран боевых действий, участник контртеррористической операции. Награжден орденами медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Как ранее писал сайт kp.ru, офицер погиб при исполнении служебного долга в Петербурге, пытаясь остановить подозреваемого в мошенничестве. Однако злоумышленник, находившийся в фургоне, скрылся с от стражей порядка и задавил насмерть Захарова, преградившего ему путь. Подозреваемого уже нашли и отправили в СИЗО вместе с подельниками.