Главы МИД Германии, Франции и Украины проведут встречу в 15 ноября 2021

Хайко Маас Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас, а также министры иностранных дел Франции и Украины, Жан-Ив Ле Дриан и Дмитрий Кулеба проведут в следующий понедельник, 15 ноября, встречу в Брюсселе на полях переговоров со странами «Восточного партнерства». Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

Как сообщила представитель немецкого министерства иностранных дел, во второй половине дня состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза со странами «Восточного партнерства», а центральной темой станет подготовка саммита «Восточного партнерства» в декабре.

«На полях этой встречи глава МИД ФРГ Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой», - добавила дипломат.

Напомним, сегодня, 12 ноября, проходит встреча министров иностранных дел России и Франции, Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также глав российских и французских военных ведомств Сергея Шойгу и Флоранс Парли на полях двусторонней встречи международной конференции по Ливии в Париже.