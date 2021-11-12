Собянин заявил о "реальном" снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги нерабочих дней, заявил о «рольном» снижении заболеваемости коронавирусом в столице, которую можно было увидеть за неделю. По его словам, нерабочие дни сыграли свою роль.

«Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость. Снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация», - заявил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуацию с коронавирусной инфекцией удалось переломить за счет нерабочих дней.

Напомним, ввести в России нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом предложила вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября. Президент России Владимир Путин это предложение поддержал, объявив указанный период нерабочим.