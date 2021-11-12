11 человек обратились к медикам после ДТП с автобусом в Нижегородской области

В аварии с автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

11 человек обратились к медикам после страшной аварии с автобусом, произошедшей в Нижегородской области вечером 11 ноября. Авария произошла на 27-м километре трассы Дзержинск-Володарск-Ильиногорск.

- Там 57-летний водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость движения во время снегопада и перевернулся, - сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

После аварии за помощью к медикам обратились 11 человек, в том числе и сам водитель автобуса. Он попал в больницу с ушибом грудной клетки и сломанными ребрами.

- Мужчину госпитализировали, а затем отпустили домой, - рассказали в региональном Минздраве. – Также после осмотра были отпущены еще восемь человек. Все они отделались ушибами. Двух нижегородок пришлось положить в больницу. У 42-летней женщины обнаружили закрытый перелом левой ключицы со смещением отломков, а у 52-летней пассажирки обнаружено сотрясение головного мозга.

Сразу после происшествия на место ДТП выехал заместитель начальника-начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор юстиции Р.Ф. Белев. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.