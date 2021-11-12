ООН заявила о большом числе женщин и детей среди беженцев у границы Белоруссии и Польши

Среди мигрантов, застрявших у границы Польши, много женщин и детей Фото: REUTERS

В районе границы Белоруссии и Польши собралось около двух тысяч беженцев, среди них много детей и женщин, в том числе беременных, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

11 ноября представители ООН совместно с белорусским Красным Крестом и Международной организацией по миграции доставили гуманитарную помощь мигрантам, собравшихся во временном лагере на территории Белоруссии рядом с польской границей.

Главным приоритетом в организации назвали предотвращение гибели людей. В ООН обратили внимание, что временный лагерь не защищает от холода, и с каждым днем эта проблема становится все острее. Кроме того, там нет надлежащего жилья, продовольствия, воды и медицинской помощи.

С мигрантами проводят беседы, чтобы определить, какого рода помощь им требуется. С беженцами обсуждают варианты участия в программе содействия добровольному возвращению и реинтеграции, а также составления ходатайства о предоставлении убежища в Белоруссии.

"Кроме того, у некоторых просителей убежища и беженцев могут быть веские причины для переезда, в том числе в целях воссоединения семей в ЕС", - отметили в Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы администрации президента республики Ольга Чуприс заявила, что ситуацию с наплывом мигрантов в Польшу и Литву через территорию Белоруссии Минску необходимо решать совместно с Евросоюзом. По ее словам, самое главное – это избежать человеческих жертв среди мигрантов, которые находятся в крайне затруднительном положении.