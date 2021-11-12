"Иракские авиалинии" объявили о прекращении полетов в Минск

"Иракские авиалинии" подтвердили, что не возобновят полеты в Минск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры против доставки мигрантов в Белоруссию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

По ее словам, соответствующее подтверждение уже получено от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддержала прилагаемые для сдерживания потока беженцев усилия и выразила готовность содействовать в этом.

"Иракские авиалинии" уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, "Турецкие авиалинии" приостановят продажу билетов в один конец в Минск", - перечислила Спинант.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 12 ноября 2021 года белорусская авиакомпания "Белавиа" прекращает перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию.

Пассажирам, которые уже купили билеты, но не могут вылететь из-за запрета, вернут полную стоимость, заверили в авиакомпании.