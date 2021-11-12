Сторонники Саакашвили проводят акцию в поддержку политика в Тбилиси

В Тбилиси проходит акция сторонников Саакашвили Фото: REUTERS

Лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» и ее сторонники проводят акцию в поддержку бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Митинг проходит сразу в двух местах — у станций метро «300 арагвинцев» и «Дидубе». Первая группа планирует пешком дойти до здания министерства юстиции страны, а от «Дидубе» сторонники оппозиции устроят шествие к зданию министерства здравоохранения. По их заявлениям, именно эти два ведомства отвечают за здоровье и безопасность Саакашвили. Их митинг носит мирный характер. По словам участников мероприятия, они не собираются расходиться и в ежедневном формате будут проводить мирные манифестации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к Михаилу Саакашвили мать и украинских врачей.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении экс-президента в стране возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.