Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса станет сезонной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с изданием "Газета.ru" заявил, что активная кампания по вакцинации населения позволит серьезно замедлить распространение коронавирусной инфекции.

"Я думаю, с помощью вакцин нам удастся в течении следующего года сильно занизить эпидемию, и она станет сезонной. Но вообще вирус с нами останется навсегда. Штаммы могут появиться, но, скорее всего, они будут менее патогенными и не сильно отличаться от «дельты».", - пояснил он.

Вирусолог добавил ,что нужно быть готовыми к тому, что придется совершенствовать наши вакцины. По его мнению, изменения можно быстро подстроить.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров называл назвал два способа убедить пожилых родственников вакцинироваться.

"Есть основной принцип, очень простой. У человека есть причины за и причины против. Если причин за больше, человек совершает действие. Если больше причин против, то человек действие не совершает", - рассказал специалист в беседе с телеканалом "360".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предоставление QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции должны прорабатывать специалисты. Он считает, что в этом вопросе есть много нюансов, которые надо обдумать и изучить, а затем принимать решение, передает издание "Свободная пресса".