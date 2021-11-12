Миллер пообещал перевыполнить обязательства по транзиту газа через Украину

Алексей Миллер Фото: REUTERS

"Газпром" перевыполнит обязательства по транзиту газа в Европу через территорию Украины, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. Его словам приводит официальный телеграм-канал "Газпрома".

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет, - заявил Миллер. - Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано – сделано".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) России нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы, в частности в Австрии и Германии. Также Путин отметил, что сложная ситуация на энергетическом рынке Европы создает некоторые риски и для России, поскольку она тесно связана с европейскими странами экономически.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия намерено ограничила поставки газа в страны Евросоюза, чем спровоцировала рост цен на голубое топливо и энергетический кризис в Европе. Дополнительные маршруты поставок газа не гарантируют их увеличения, о чем говорит дефицит топлива в Европе, добавил Кулеба.