Большинство российских банков отказались увеличивать ставки по льготной ипотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты аналитического центра "Дом.рф" рассказали, что большинство российских банков в последней декаде октября 2021 года отказались увеличивать ставки по льготной ипотеке, а некоторые даже их снизили, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка. Об этом в пятницу, 12 ноября 2021 года сообщает издание Lenta.ru.

Аналитики привели в пример льготную программу для покупателей квартир в новостройках и по семейной ипотеке, где ставки уменьшились на 0,02 процентных пункта, до 5,97 и 4,97 процента соответственно. Дальневосточная ипотека предлагается по средневзвешенной ставке в 0,13 процента.

Напомним, Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%. Ведомство уже шестой раз подряд поднимает показатель. Эксперты ранее прогнозировали, что данное решение поможет укрепиться рублю, рассказывал ФАН.

Ранее россиянам назвали регионы, где семьям проще всего купить жилье. Оказалось, что с помощью "Семейной ипотеки" можно купить 58% всех продаваемых квартир в Москве, 77% - в Санкт-Петербурге и 98% - в Московской области, передает "Российская газета"