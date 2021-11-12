Минобрнауки и РАН поручили разработать к 2024 году вакцину от африканской чумы свиней для животных

Минобрнауки и РАН поручили разработать вакцину от африканской чумы свиней для животных Фото: Мария ЛЕНЦ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Министерству образования и науки совместно с Российской академией наук (РАН) обеспечить к 2024 году разработку в России вакцины от африканской чумы свиней (АЧС) для сельскохозяйственных животных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства по итогам заседания противоэпизоотической комиссии.

«От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства», - заявила вице-премьер, отметив, что ежегодно сроки создания вакцины переносится, «при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие».

Абрамченко предложила «поставить точку» в этом вопросе. «Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных», - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что прямые потери России от африканской чумы свиней (АЧС) за 10 лет составили 5 млрд рублей.