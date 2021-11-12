ФАС предложит правительству меры по стабилизации цен на дизельное топливо

Предложения антимонопольщиков рассмотрят в правительстве и Минэнерго Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела заседание биржевого комитета. В ходе него обсуждались вопросы увеличения объемов производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива в России. Такая потребность возникла из-за его подорожания.

Как сообщают в ФАС, на заседании антимонопольная служба проанализировала данные по этому вопросу и разработала комплекс мер, которые могли бы стабилизировать цены на дизельное топливо.

Разработанный комплекс мер будет рассмотрен, после чего направлен в правительство и Минэкономразвития, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 3 ноября 2021 года, цена авиакеросина в ходе торгов на бирже превысила 58,25 тысячи рублей за тонну, обновив рекорд стоимости, установленный 1 ноября. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке дизельного топлива, причем как летнего, так и зимнего.