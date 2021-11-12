В Минэкономики ФРГ с сожалением приняли к сведению слова Лукашенко об остановке транзита газа

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Министерство экономики ФРГ прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пригрозил Евросоюзу перекрыть поставки газа через территорию Белоруссии в случае введения новых санкций.

"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", - приводит РИА Новости ответ немецкого ведомства на вопрос о словах главы Белоруссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу "Ямал – Европа". Белорусский лидер порекомендовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить".

Напомним, в Европейской службе внешних связей ответили президенту Белоруссии, что газ является ресурсом первой необходимости, и Минск не имеет права использовать его "для гибридных атак против ЕС".