Минимальная стоимость студии в Москве составила 5,1 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты агентства недвижимости "НДВ-Супермаркет Недвижимости" выяснили, что в октябре 2021 года доля сделок со студиями на московском рынке новостроек превысила 18 процентов. Об этом в пятницу, 12 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Так, средняя площадь студий, проданных в прошлом месяце составила 25 квадратных метров со средней стоимостью 7,7 миллиона рублей. Минимальная цена, по которой в старой Москве в октябре была продана студия, - 5,1 миллиона рублей, максимальная - 17,9 миллиона рублей.

"Необходимо понимать, что в погоне за минимальной ценой покупатель может существенно переплатить за стоимость квадратного метра, так как в студиях она в среднем на 20-30 процентов выше, чем в многокомнатных квартирах", - пояснили в компании.

Отмечается, в некоторых проектах спрос на студии может достигать 30 процентов от общего числа продаваемых квартир.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса в Москве в третьем квартале 2021 года снизилась на 7%, передает RT.

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют серьезный ажиотаж на квартиры.

"Несмотря на то что спрос ожидается выше, чем в другие месяцы четвёртого квартала, рост цен здесь маловероятен, а по реальной стоимости сделок, а не по предложению, он будет близок к октябрю - ноябрю", - отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган в беседе с Life.ru