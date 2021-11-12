Белорусские автосалоны отказывают россиянам в покупке автомобилей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) не имеет информации, что автодилеры Белоруссии не продают машины гражданам России, а также не верит в возможность этого в условиях конкурентного рынка.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что дилерские центры Белоруссии отказываются продавать новые автомобили российским гражданам, которые решают купить машину в республики из-за более низких цен. По данным изданий, такое происходит по договоренности с российскими коллегами, а причиной таких мер является дефицит и наценки на рынке России плюс заполненные белорусские склады.

«В ассоциации РОАД нет информации по наличию договорённости дилеров Беларуси о запрете продавать машины российским гражданам. В принципе, считаем такую договорённость невозможной в условиях конкурентного рынка», - приводит РИА Новости слова представителя ассоциации.