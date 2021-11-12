В Адыгее и Кузбасе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Адыгее и Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет. Об этом сообщили в пятницу, 12 ноября.

«Подпункт 1.3 пункта 1 (постановления, регламентирующего вакцинацию) дополнить абзацем 3 следующего содержания: "- лиц в возрасте 60 лет и старше"», - говорится в сообщении, опубликованном региональным управлением Роспотребнадзора Кемеровской области.

Как уточняется, что в Кемеровской области полную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 80% граждан в возрасте старше 60 лет до 25 декабря, а первым компонентом вакцины необходимо привиться до 25 ноября.

В Адыгеи введённые правила распространяются на лиц с хроническими заболеваниями, и «проживающих в организациях социального обслуживания».

Напомним, по состоянию на четверг, 11 ноября, обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели 12 российских регионов: Санкт-Петербург, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа