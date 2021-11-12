В Германии заявили, что у Украины нет права вмешиваться в дела Евросоюза по газу

В Германии заявили, что у "Нафтогаза" нет права вмешиваться в дела Евросоюза по газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» о привлечении их к сертификации газопровода «Северный поток - 2» имеет целью не допустить запуск трубопровода. Такое заявление сделал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, отметив, что они не имеют права вмешиваться в дела Евросоюза и Германии, касающиеся поставок топлива.

«Замысел "Нафтогаза" ясен - воспрепятствовать трубопроводу», - приводит ТАСС слова депутата, который, заявил, что с запуском «Северного потока – 2» украинская компания рискует лишиться платы, которые взимает за транзит.

При этом Эрнст отметил, что Берлин договорился с Вашингтоном по вопросу регулирования процедуры строительства и эксплуатации газопровода. «Так что я исхожу из того, что "Нафтогаз" не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. На это он не имеет права», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur должен ответить на заявку Украины об участии в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» в течение этой недели – до 14 ноября.