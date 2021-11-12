Еврокомиссия призвала власти России отменить иск о ликвидации "Мемориала"*

Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать "Мемориал" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия глубоко сожалеет о ситуации с признанным в России иноагентом правозащитным обществом "Мемориал"*, которое могут ликвидировать за нарушение законодательства об иностранных агентах.

"Мы глубоко сожалеем об этом решении, - заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано. - Мы призываем власти отменить этот шаг".

Как ранее писал сайт kp.ru, Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд России ликвидировать "Мемориал"*. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства Владимир Путин еще не информирован о ситуации, но она обязательно "попадет во все дайджесты и доклады" российскому лидеру.

По словам Пескова, в он не может комментировать решение Генпрокуратуры, так как у него нет информации, что именно послужило обоснованием для подобных требований.

*Организация признана в России иностранным агентом