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Политика12 ноября 2021 16:35

Еврокомиссия призвала власти России отменить иск о ликвидации "Мемориала"*

Генпрокуратура требует запретить организацию за нарушение закона об иноагентах
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать "Мемориал"

Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать "Мемориал"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия глубоко сожалеет о ситуации с признанным в России иноагентом правозащитным обществом "Мемориал"*, которое могут ликвидировать за нарушение законодательства об иностранных агентах.

"Мы глубоко сожалеем об этом решении, - заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано. - Мы призываем власти отменить этот шаг".

Как ранее писал сайт kp.ru, Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд России ликвидировать "Мемориал"*. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства Владимир Путин еще не информирован о ситуации, но она обязательно "попадет во все дайджесты и доклады" российскому лидеру.

По словам Пескова, в он не может комментировать решение Генпрокуратуры, так как у него нет информации, что именно послужило обоснованием для подобных требований.

*Организация признана в России иностранным агентом