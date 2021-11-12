Блогера Хованского проверят на вменяемость по делу об оправдании терроризма

Блогер Юрий Хованский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блогеру Юрию Хованскому, который попал под уголовное дело из-за песни о Норд-Осте, в которой он оправдывает убийства детей, назначена психиатрическая экспертиза. Интернет-знаменитость уже несколько месяцев находится в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

Как рассказал адвокат Хованского, следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости блогера. По словам юриста, это стандартная практика, хотя сам он "не видел необходимости" в проведении таких действий, пишет РИА Новости.

Хованскому, обвиняемому по статье 205.2 УК РФ, грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, 3 ноября 2021 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение оставить блогера Юрия Хованского в СИЗО. Меру пресечения продлили еще на месяц. Блогер находится в СИЗО с 10 июня.