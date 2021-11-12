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Экономика12 ноября 2021 16:59

Экономист заявил, что сокращение рабочего дня способно вызвать спад производства

Директор центра конъюнктурных исследований предупредил, что "если частный предприниматель и пойдёт на это, то на этот час сократит заработную плату"
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Специалист заявил, что сокращение рабочего дня может негативно отразиться на экономике

Специалист заявил, что сокращение рабочего дня может негативно отразиться на экономике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT заявил, что сокращение рабочего дня может отразиться на реальном секторе: промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

"Сокращение рабочего дня на один час - это в неделю минус пять часов. То есть за полторы недели будет теряться один рабочий день, а это спад производства", - заявил эксперт.

Остапкович добавил, что "если частный предприниматель и пойдёт на это, то на этот час сократит заработную плату".

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков также считает, что один из подводных камней сокращения рабочих часов - уменьшение объемов производства.

"Хозяйствующие субъекты будут вынуждены сокращать объемы производства, и это вряд ли устроит экономику страны", - заявил он в беседе с телеканалом "360".

Напомним, депутат Виталий Милонов призвал сократить рабочий день на час в осенне-зимний период. По его мнению, такая мера повысит мотивацию работников и поднимет трудовую дисциплину.