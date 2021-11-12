Путин включил главврача московской больницы Лысенко в Совет по общественному телевидению

Марьяна Лысенко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Главный врач московской Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко вошла в состав Совета по общественному телевидению России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом российский лидер исключил из совета отца Марьяны Лысенко – известного тележурналиста, продюсера, гендиректора канала ОТР Анатолия Лысенко, который скончался после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Он был гендиректором АНО "Общественное телевидение России" с 2012 года.

Марьяна Лысенко родилась в 1970 году. Доктор медицинских наук, Герой Труда России, заслуженный врач Москвы. Участвовала в выборах в Госдуму от партии "Единая Россия" под вторым номером в московском списке. Заняла первое место, но отказалась от мандата.