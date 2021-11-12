Путин: Россия выступает против односторонних политически мотивированных ограничений в экономике

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва выступает против протекционизма в мировой экономике и использования односторонних политически мотивированных ограничений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в пятницу, 12 ноября, на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

«Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов», - заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также заявил, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики, указав на то, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%. По его словам, это не самый высокий в регионе прирост, однако для российской экономики «вполне хороший показатель».