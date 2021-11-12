В Росавиации предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

В России могут ужесточить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов. Росавиация обратилась к перевозчикам с предложением устранить имеющиеся недостатки и улучшить качество обслуживания пассажиров.

В ведомстве ссылаются на письмо, которое было написано Генеральной прокуратурой. В нем подчеркивается, что в настоящий момент в воздушном законодательстве отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг». Это ущемляет права пассажиров.

Отреагировав на замечание ведомства, замруководителя Росавиации Георгий Бахарев обратился к президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну для совместной проработки вопроса.

Ассоциация должна представить предложения по исключению нарушений и возможной ответственности для перевозчика за задержку рейсов на регулярных маршрутах.

Пока о возможных санкциях речи не ведется, но они могут быть по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Данная статья предусматривает штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней.

Пока в Росавиации и перевозчики отказываются комментировать служебный вопрос.

- Сегодня перевозчиков трудно привлечь к ответственности за задержку рейса. Нормы, которые это регулировали, утратили силу в январе 2021 года. Ситуацию регулирует только Воздушный кодекс, но по нему пострадавший пассажир может получить компенсацию только в суде, - комментирует "Известиям" руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова.

Ранее пассажирам рассказали, как вернуть деньги за несостоявшийся полет. Сделать это можно, но при условии, что рейс отменен или задержан по вине авиакомпании. Тогда пассажир имеет право на получение компенсации, пишет ФАН.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где россияне хотели бы провести зиму. Так, большинство рассказали, что отправились бы в путешествие в Таиланд, Индонезию и ОАЭ, пишет Rt.