В Дагестане пенсионер убил имама мечети из-за земельного конфликта

Поводом для стрельбы стал конфликт между преступником и имамом Фото: Василий Вахрин

В селе Аметеркмахи в Дагестане пожилой мужчина открыл стрельбу в доме имама местной мечети. В результате инцидента священнослужитель скончался - преступник выстрелил в него в упор.

Как сообщает stav.kp.ru со ссылкой на источники, поводом для стрельбы мог стать личный конфликт между преступником и имамом. По данным Следственного комитета, мужчины долго спорили по поводу земельного участка. Из-за него пожилой мужчина ворвался в мечеть с оружием. Пострадали также родственники священнослужителя, они были ранены. Сын и брат имама доставлены в реанимацию.

Преступника удалось обезвредить - находившиеся в мечети люди ударили его ножом. Приехавшие на вызов полицейские ликвидировали стрелявшего.

Отмечается, что у здания мечети был обнаружен автомобиль с различным оружием. Он, предположительно, принадлежал преступнику. Возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Дагестане. Фигурантом этого дела стал двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов.