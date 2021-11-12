Путин заявил о недопустимости ущемления прерогатив ВОЗ ради протекционизма

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что прерогативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не должны оспариваться или ущемляться. По его словам, сейчас это происходит в мире из-за протекционистских настроений некоторых государств.

"Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН", - заявил Путин в ходе саммита АТЭС в пятницу, 12 ноября.

По мнению президента, ВОЗ могла бы еще активнее заниматься проведением массовой вакцинации от коронавируса, однако в этом ей мешают некоторые страны. Это происходит, как отметил Путин, из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию антиковидных вакцин и сертификатов о вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин призвал к как можно более быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов во всем мире.