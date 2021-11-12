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Общество12 ноября 2021 17:53

Эксперт рассказала, что женщины чаще бросают работу ради семьи

По мнению старшего директора по продажам и дистрибуции HEINEKE, мужчины могут позволить себе непрерывный профессиональный рост, а женщины чаще уходят в декрет или берут паузу
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Эксперт рассказала, что женщины чаще идут на карьерные жертвы ради семьи

Эксперт рассказала, что женщины чаще идут на карьерные жертвы ради семьи

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Старший директор по продажам и дистрибуции HEINEKEN в России Ольга Лавренова в беседе с сайтом Profile.ru рассказала, что женщины чаще идут на карьерные жертвы ради семьи и дала несколько советов женщинам, которые хотят найти баланс между семьей и карьерой.

По ее мнению, мужчины могут позволить себе непрерывный профессиональный рост, а женщины чаще уходят в декрет или берут паузу, чтобы ухаживать за престарелыми родственниками, но с каждым годом все больше мужчин уходят в декрет и активно занимаются воспитанием детей.

Лавренова считает, что с точки зрения развития карьеры перерыв на отпуск по уходу за ребенком лучше не затягивать. А пока он длится, нужно попытаться сохранить связь с компанией, рынком, сферой.

Также эксперт отметила важность поддержки. Это могут быть родственники, помощники, которые возьмут на себя часть бытовых вопросов и обеспечат тыл. Тогда будет возможность спокойно заниматься карьерой.

В эфире радио "Комсомольская правда" мы разбирались, как правильно совмещать карьеру и заботу о родных и почему россияне готовы жертвовать семьей ради продвижения по карьерной лестнице? Выяснилось, что 68% наших сограждан готовы большую часть времени проводить на работе.