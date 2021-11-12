Ревакцинированные "Спутником Лайт" получат QR-код в тот же день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При ревакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» сертификат начинает действовать в день прививки, и получит QR-код в тот же день. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших „Спутником Лайт“, то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки», - заявил помощник Минздрава.

Кузнецов уточнил, что сертификат о первичной вакцинации «Спутником Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки, а в случае вакцинации «Спутником V» или другими двухкомпонентным препаратом сертификат активируется сразу после введения второго компонента, то есть, как правило, через 21 день после введения первого компонента.

«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», - пояснил он.