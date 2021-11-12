Пробки в Москве 12 ноября 2021 достигли девяти баллов

Движение в столице затруднено на фоне непогоды Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером в пятницу, 12 ноября, пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов из десяти. Об этом сообщается в инфографике сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение в столице затруднено на фоне непогоды. На протяжении всего дня в городе местами идет дождь и снег, а на дорогах образовалась наледь.

Придется постоять на Садовом кольце, на большей части бульваров и местами на Третьем транспортном кольце. Кроме того, затруднено движение на Новом Арбате, проспекте Мира, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, Котельнической, Кремлевской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Волгоградском, Новослободская, Рождественская, Варшавском, Волоколамском, а также практически по всему периметру МКАД.

Как писал ранее сайт «КП-Москва», накануне столичное управление МЧС России опубликовало экстренное предупреждение. Москвичей предупреждали о мокрых осадках, снеге с дождем.