Во Франции расследуют возможный случай изнасилования военнослужащей в Елисейском дворце

Во Франции началось расследование после жалобы об изнасиловании военнослужащей в Елисейском дворце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащего во Франции подозревается в изнасиловании коллеги в Елисейском дворце.

Как передает France Info со ссылкой на источник, французские правоохранительные органы организовали проверку после того, как получили соответствующую жалобу от самой женщины. Как сообщают местные СМИ, обвиняемым по делу является один из солдат. Уточняется, что расследование началось еще в июле текущего года.

«Как только факты были доведены до сведения властей, меры были немедленно приняты. Осуществляется поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемый немедленно размещен вдали от Елисейского дворца», - сообщил источник издания.

Газета Liberation пишет, что «молодая военнослужащая», которая присутствовала на вечеринке в Елисейском дворце, сообщила, что подверглась изнасилованию со стороны мужчины, который тоже был военнослужащим.

Напомним, в августе британского принца, сына Елизаветы II Эндрю обвинили в изнасиловании американки.