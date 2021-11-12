МегаФон поддержит российскую сборную по футболу на встрече с хорватами

МегаФон и Аэрофлот организуют специальный рейс для 180 любителей футбола в хорватский Сплит, где 14 ноября состоится решающий матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии. Поддержать команду летят легенды российского футбола – Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Алексей Смертин, а также болельщики, в том числе абоненты МегаФона, участвовавшие в конкурсах компании.

«МегаФон – многолетний стратегический партнер российского футбола и телеком-партнер российской сборной. Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с Аэрофлотом организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам футбола поддержать свою команду во время решающего матча», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«На протяжении многих лет мы были партнёрами РФС и перевозили сборную России по футболу, – отмечает заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов. – Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника».

Напомним, что матч между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в 17:00 (по мск) на стадионе «Полюд». Победа в итоговом матче отборочного чемпионата позволит сборной России выйти в финальный этап чемпионата мира напрямую – с первого места в группе.