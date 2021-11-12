Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Евгения Чазова

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Евгения Чазова. Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии скончался в возрасте 92 лет.

О том, что президент сожалеет об уходе великого ученого, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что текст телеграммы по этому случаю будет в ближайшее время опубликован на сайте Кремля. Об этом Песков сообщил журналистам в пятницу, 12 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Чазов был бесстрашным ученым. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - он провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За данную разработку в 1982 году кардиолог был удостоен Ленинской премии.