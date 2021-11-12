Голикова заявила, что новые ограничения будут носить временный характер

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принятые ограничительные меры будут действовать до 1 июня следующего года. Дальнейшие решения по вопросу введения ограничительных мер будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вице-премьер заявила, что в прошлом году страна переживали «сложную осеннюю волну заболеваемости», которую в этом году переживаем еще сложнее. «Переживали весеннюю волну заболеваемости… Я прошу всех вас к законодательным инициативам правительства относиться именно таким образом. В данном случае мы с вами партнеры. Мы вам ничего не навязываем», – заявила она.

Напомним, сегодня, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов, назвав предлагаемые решения экстренной мерой. Как сообщили в кабмине, посещать объекты по ПЦР-тестам вместо QR-кода будет возможно до 1 февраля следующего года, а нормы закона о QR-кодах в общественных местах будут действовать до 1 июня.