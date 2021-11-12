Путин заявил о необходимости запустить программу обучения специалистов в цифровой сфере

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо обязательно запустить программу подготовки отраслевых специалистов в сфере цифровизации. Такое заявление в пятницу, 12 ноября, сделал президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.

Российский лидер заявил, что в технологиях будущего нет толку, если в конкретном городе или небольшом поселке «все еще низкое качество связи или все еще нет интернета». «Такое, к сожалению, у нас пока есть. Правда почти нигде этого не видно, но тем не менее есть», - заявил глава государства.

Путин назвал крайне важным «безотлагательно запустить программу обучения отраслевых специалистов, практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта», обратив на этот вопрос внимание правительства России. «Нужно это делать уже сейчас», - отметил он.

Российский лидер также отметил важность того, чтобы такие прорывные решения, как искусственный интеллект, работали на благо человека, а не во вред ему.