Лавров назвал нелепыми обвинения в причастности России к миграционному кризису на белорусской границе

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в причастности РФ к миграционному кризису на границе Белоруссии и европейских государств. Ранее власти Польши заявили, что руководство Белоруссии использует мигрантов в качестве оружия, но стоит за этим якобы Москва.

Сергей Лавров назвал эти обвинения нелепыми. Также он дал ответ на информацию о том, что Евросоюз может ввести санкции против "Аэрофлота". Их также могут ввести в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Авиакомпанию обвиняют в доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

"Все понимают, что возможные санкции в отношении "Аэрофлота" - глупость", - заявил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника распространило информацию, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской компании "Аэрофлот" в начале декабря из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.