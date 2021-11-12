Министр обороны Эстонии заявил о готовности разместить забор из колючей проволоки на границе с Россией

В Эстонии опасаются, что через российскую границу попытаются проникнуть нелегальные мигранты Фото: REUTERS

Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией заградительную проволоку. Как заявил министр обороны страны Калле Лаанет, таким образом они пытаются подготовиться "у возможной гибридной атаке".

Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, однако опасается, что нелегальные мигранты с границ республики могут попытаться проникнуть в страну через Россию. В связи с этим, отмечает эстонский министр, военные готовы развернуть заграждение из 130 километров колючей проволоки.

По словам Лаанета, Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. И Эстония, считает он, также должна быть готова защитить себя. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, США, Великобритания и страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией. Представители этих государств осуждают эту ситуацию. Об этом говорится в заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.