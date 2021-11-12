Сбер за 12,8 млрд рублей продаст Газпромбанку 36% акций в компании, контролирующей 57,3% VK Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбер продаст Газпромбанку 36% акций в АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Сбербанка.

Закрытие сделки между организациями должно состояться в четвертом квартале 2021 года, сразу после получения всех необходимых согласований сторон, пишет ТАСС.

В 2019 году Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по выкупу доли Газпромбанка (35%) и 1% акций, принадлежащих корпорации "Ростех", в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии". На тот момент после закрытия сделки в 11,3 миллиарда рублей, в состав акционеров "МФ Технологии" входили "Мегафон" с долей в 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%

Ранее сообщалось, что Сбербанк подписал соглашение о продаже дочек в Центральной и Восточной Европе. Будут проданы банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.