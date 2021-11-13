Суд освободил Бритни Спирс от опекунства отца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США суд Лос-Анджелеса прекратил опекунство над поп-певицей Бритни Спирс, которое длилось более 10 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заседание суда.

До этого суд Лос-Анджелеса 29 сентября принял решение отменить опеку ее отца Джейми Спирса. Отец контролировал ее жизнь и финансы с 2008 года. В течение 13 лет он не только распоряжался состоянием звездной дочери в 60 миллионов долларов, но и принимал решения о ее личной жизни и здоровье.