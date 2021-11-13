Тимошенко заявила о ежегодном вымирании шести городов на Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о депопуляции на Украине, которая достигла угрожающих размеров.

- У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год, - сказала экс премьер-министр в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" выступила.

Также Тимошенко добавила, что Украина ежегодно теряет пять-шесть средних городов, они просто исчезают с карты страны.