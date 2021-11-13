Два ракетоносца Ту-160 провели 15-часовой полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два самолета Ту-160 выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, на некоторых участках их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

- Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, - рассказали в военном ведомстве.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Во время выполнения длительного планового полета пилоты в воздухе осуществили дозаправку.

Ранее сообщалось, что российские истребители сопроводили самолеты американских ВВС над акваторией Черного моря. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств противовоздушной обороны Южного военного округа зафиксировали две приближающиеся к госгранице России иностранные воздушные цели. Для их идентификации в воздух подняли истребители Су-30СМ и Су-27.